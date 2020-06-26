Политика
RT на русскомЗеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
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Происшествия
Арестован заместитель главного инженера конструкторского бюро в Сарове
В результате предполагаемого организатора преступления арестовали. Постановление в законную силу не вступило.
Ньюс-НН 09:55
Общество
ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии
Об условиях получения средств в повышенном размере рассказал председатель руководства организации Максим Топилин.
Политическая Экспертиза 10:04
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Футбол
УЕФА опубликовал календарь группового этапа Лиги наций-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.
Газета.Ru 12:25
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Экономика
ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны
Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны.
Интерфакс вчера в 11:18
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты планируют перебросить часть войск из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 24 июня в 20:53
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию
Российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.
RT на русском 12:04
Общество
Черногория вновь вводит карантинные меры
Как передает агентство Reuters, за последние десять дней здесь зафиксировали сто новых случаев инфекции.
Эхо Москвы 12:04
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Хоккеисту «Динамо» грозит до 5 лет лишения свободы
Газета.Ru 08:09
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Игры
Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X
В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
iXBT.com 12:16
Общество
Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
RT на русском 04:03
Политика
Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Москва изучает предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:07
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, обновленная «Нива» увидит свет в одно время со следующей генерацией паркетника Lada 4x4, дебютный показ которого запланирован на 2023 год.
Pnzdrive 08:30
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
Общество
Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53