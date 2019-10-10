Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его окружение в большей степени заинтересовано в урегулировании конфликта в Донбассе, чем команда экс-президента страны Петра Порошенко. Ранее Зеленский заявил, что бывший украинский глава Петр Порошенко желает стать лидером нового "майдана" в Киеве.

Зеленский заявил, что его окружение заинтересовано в урегулировании конфликта в Донбассе

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