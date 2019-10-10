Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский заявил, что его окружение заинтересовано в урегулировании конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его окружение в большей степени заинтересовано в урегулировании конфликта в Донбассе, чем команда экс-президента страны Петра Порошенко. Ранее Зеленский заявил, что бывший украинский глава Петр Порошенко желает стать лидером нового "майдана" в Киеве.
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Зеленский заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе, заявил сенатор

РИА Новости05:39

Зеленский заявил, что в отличие от Порошенко готов урегулировать конфликт в Донбассе

iReactor04:56

Зеленский заявил, что его окружение заинтересовано в урегулировании конфликта в Донбассе

Народные новости04:52
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Гаджеты

Apple удалила приложение, отслеживающее перемещение полиции в Гонконге

Получив множество отзывов, компания провела расследование и выяснила, что «приложение использовалось способами, угрожавшими правоохранительным органам и жителям Гонконга».
ЭКД 04:57
Происшествия

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Авто

Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
REGNUM 03:14
Общество

Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна

Перенести квалификационные заезды «Формулы-1» на Гран-при Японии с субботы на пятницу из-за тайфуна предложил российский комментатор Алексей Попов 10 октября в подкасте «Гаснут огни».
Красная весна 06:51
Наука

Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами

Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 04:59
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Гаджеты

AMD готовит революцию на рынке ноутбуков

Если верить источнику, мобильные APU AMD нового поколения будут представлены на CES 2020, а ноутбуки на их основе появятся уже в первом квартале следующего года.
iXBT.com 10:52
Авто

В России в продажу поступил самый мощный Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen объявила о старте продаж в России самой мощной версии пикапа Amarok.
За рулем Кубань 11:18
Баскетбол

«Москва — мой дом. Но я бы отказался от возможности выступить за Россию на Олимпиаде». Откровения Кайла Хайнса

Новый выпуск программы Алексея Ягудина «Тает лед», главным героем которого стал баскетболист Кайл Хайнс.
Матч ТВ 10:20
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес

Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков

Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Происшествия

В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку

Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Политика

Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
ТАСС 11:40
Политика

Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Украина.ру 09:48
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

Газета.Ru 08:50
Музыка

Билан в третий раз собрался на «Евровидение»

Российский певец Дима Билан размышляет об участии в песенном конкурсе "Евровидение-2020", передает ФАН со ссылкой на интервью Билана на ток-шоу "Алена, блин!".
Газета.Ru 11:09
Футбол

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Авто

Kia Seltos начал бить рекорды продаж

Новинка бренда Kia - кроссовер Seltos - оправдывает щедро розданные ему авансы.
Российская газета 05:26
Происшествия

Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове

Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru вчера в 07:43
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru вчера в 07:49
Игры

В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой

Srnsk вчера в 03:37
Музыка

Иван Дорн записал трек в поддержку исчезающих видов птиц

Музыкант Иван Дорн выпустил новый сингл в поддержку редких птиц.
Культуромания 07:59
Политика

Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии

Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
ТАСС 10:49
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