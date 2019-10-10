Политика
РИА НовостиЗеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
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Политика
Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США
Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Футбол
Дзюба вышел на чистое третье место по голам за сборную России
Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в игре квалификации Евро-2020 против команды Шотландии.
Общество
В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора
Ивана Сидорова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сообщает «ФедералПресс».
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Происшествия
В Бузулуке у церкви священник выстрелил в человека
9 октября на территории у Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке произошла стрельба.
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Здоровье
Употребление водорослей снижает риск развития сердечных заболеваний
Специалисты рассказали, что снизить риск появления ишемических заболеваний сердца можно с помощью определенных продуктов.
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Жаров сообщил, что ведомство готово полностью заблокировать «телегу», и для этого разработало принципиально новый метод, основанный на технологии DPI.
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог
Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
Общество