Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
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Зеленский признался, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

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«Очень опасно»: Зеленский ответил на приглашение Скабеевой

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