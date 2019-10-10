Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

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