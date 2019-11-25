Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЗеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате»

Мероприятие пройдет 9 декабря в Париже. Глава Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате". Об этом он заявил у себя на YouTube-канале.
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Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

РБК14:10

Зеленский запыхался от обещаний вернуть Крым

Царьград15:00

Зеленский рассказал о степени своей готовности к «нормандскому» саммиту

REGNUM11:37

Зеленский рассказал о готовности к нормандскому саммиту в Париже

Газета.Ru12:06

Зеленский рассказал о готовности к встрече «нормандской четвёрки»

News.ru11:55

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

РИА Новости11:31

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

RT на русском12:15
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Спорт

CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 14:59
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 17 ноября в 19:02
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Происшествия

Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 17:29
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Технологии

Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G

Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Ferra вчера в 10:54
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Космос

Бур миссии InSight вновь заработал

N+1 23 ноября в 02:43
Политика

США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства

США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
РИА Новости 18:11
Авто

Все конкуренты самому роскошному кроссоверу Mercedes-Benz

Каталог премиальных кроссоверов для самых взыскательных пополнился новым именем: Mercedes-Maybach GLS.
Журнал Авто.ру 04:39
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Политика

Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»

Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Известия 17:49
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera 03:36
Авто

Lada Vesta с вариатором вышла на рынок

В дилерских центрах АвтоВАЗ стартовала продажа седанов, универсалов и кросс-версий модели Lada Vesta, оснащаемых бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk.
Picsnews.net 06:41
Авто

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck от Tesla

Электрический пикап имеет три комплектации: с одним, двумя и тремя электромоторами, но информация об их мощности пока не озвучивается.
DriveNN.ru 11:00
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru вчера в 03:59
Армия и оружие

Авиация США атаковала джихадистов в провинции Алеппо

Предположительно, целями США стали объекты боевиков группировки "Хуррас ад-Дин", которые являются сирийским филиалом запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".
ANNA-News 20:07
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Faktom 04:44
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru 18:58
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Музыка

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Вести.Ru вчера в 12:37
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 07:46
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Forbes 17 ноября в 19:02
Политика

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Ореанда-Новости 09:08
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