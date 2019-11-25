Мероприятие пройдет 9 декабря в Париже. Глава Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате". Об этом он заявил у себя на YouTube-канале.

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате»

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