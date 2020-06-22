Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России.

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

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