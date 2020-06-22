Политика

РБКРБКЗеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетил бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение. Об этом он сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, расшифровка которого была опубликована офисом украинского президента.
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Алексей Пушков
Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 15:49

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