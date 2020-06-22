Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетил бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение. Об этом он сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, расшифровка которого была опубликована офисом украинского президента.

Общество Закупка СИЗ Госпиталем ветеранов войн Петербурга насторожила УФАС Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. 56

Общество The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в Великобритании Игру по количеству скачиваний сравнивают с самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 – Marvel’s Spider-Man, но The Last of Us Part II давно обогнала «Человека-паука», так как у него за это время было лишь 2,47 миллиона пользователей. 27

Футбол Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

Общество В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 21

Спорт Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.

Политика Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters. 3

Общество В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, в связи с чем со вторника, 23 июня, отменяется действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. 933

Общество Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова. 1