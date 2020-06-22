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ИнтерфаксИнтерфакс

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.В источнике
Подробнее о событии

Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

РБК13:53

Зеленский ответил, поехал бы он на парад Победы в Москву

RT на русском12:49

Зеленский высказался о поездке на парад Победы в Москву в случае приглашения

Известия11:41

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

РИА Новости12:43

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы даже по приглашению

Газета.Ru11:09

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс11:05

«Не поехал бы»: Зеленский про парад Победы в Москве

Национальная служба новостей11:04
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Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию

Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
РБК15:01
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В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости14:06
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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости10:56
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