Политика
ИнтерфаксЗеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
ТАСС вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Общество
В Москве возобновили деятельность турагентств
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в столице деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
РИА Новости 11:15
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6%
Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6% по сравнению с маем, до 2,14 гривны за кубометр (0,8 доллара), сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 11:18
Общество
Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента «Родина-мать» в Киеве
Политика Сегодня вчера в 17:13
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
Футбол
Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:59
Происшествия
В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек
В Санкт-Петербурге около Второго Западного окружного военного суда собрались активисты, поддерживающие Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, приговоренных к заключению по делу о террористической организации «Сеть» (запрещена в России), полиция задержала более 20 человек.
РБК 06:34
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Экономика
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 09:42
Здоровье
87 врачей Покровской больницы заразились коронавирусом еще до перепрофилирования. Главврач стал Героем Труда за борьбу с COVID-19
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на расследование Роспотребнадзора, с 1 по 9 апреля, еще до перепрофилирования под прием пациентов с коронавирусом, в Покровской больнице было зарегистрировано 155 случаев заражения COVID-19 — заболели 87 медицинских работников и 68 пациентов.
Собака.ru 11:24
Политика
Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна 13:13
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
Диме Билану досталось только девятое место.
Evo-rus.com 06:05
Политика
Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском 12:56
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21
Интернет
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы
В результате Рамасвами решил запустить собственный поисковый сервис Neeva, который не будет показывать рекламу, а также собирать и продавать пользовательские данные.
Вести.Ru 12:29
Футбол
«Ростов» раскритиковал РПЛ за скандальный матч с «Сочи»
"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" – "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Вести.Ru 12:15
Игры
Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Goroday.ru 20 июня в 17:59
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Религия
Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом
Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
Уральский меридиан 12:15
Гаджеты
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
ITZine.ru 13:24
Происшествия
Животное пострадало при перевозке самолетом «Аэрофлота»
Сегодня, 22 июня, при перелете в Симферополь рейсом "Аэрофлота" была повреждена переноска с питомцем - собакой.
Readovka.ru 10:53