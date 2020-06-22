Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

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