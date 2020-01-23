Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию. Зеленский находится с рабочим визитом Израиле.
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Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости02:52

В Яд Вашем назвали «вызывающим недоумение» отказ Зеленского идти на форум по Холокосту

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Зеленский отдал свое место на Всемирном форуме памяти Холокоста

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Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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