Армия и оружие
RT на русскомЗеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Он отметил, что «провокации бывают» и «армия, соответственно, сильно ответила». При этом, по его словам, ситуация «полностью контролируется».
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Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера
На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных
Российский хоккеист отправил защитника соперников Нэйта Шмидта на скамейку запасных. Видео момента можно посмотреть в Twitter NBC.
Политика
Пристайко предрек войну между Россией и Белоруссией
В интервью еженедельнику Respekt глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что белорусам, чтобы оставаться независимыми придется вступить в войну с Россией, подобной той, которая происходит на Украине.
Футбол
Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого
Кино
В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»
В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Экономика
Глава Энгельсского района перечислил основные задачи на 2020 год
Среди задач, стоящих на 2020 год, глава выделил следующие.
Технологии
Россияне столкнулись с новым методом телефонного спама
В России выросло число пострадавших от нового вида телефонного спама.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Происшествия
В реке Дон произошла массовая гибель рыбы
Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
С украинской «оборонки» свалились последние шаровары
По планам Генштаба ВСУ, подписанных, как теперь выясняется, самим же Муженко, на сегодняшний день в украинских войсках уже две бригады должны были полностью перевооружиться именно на такие боевые машины.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Футбол
Джордан Хендерсон: «Время Коутиньо в „Ливерпуле“ уже прошло»
Парни любили Филиппе, спросите любого, уверен, они бы тоже хотели, чтобы он вернулся. Но, на мой взгляд, его время здесь уже прошло.
Биатлон
Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом
Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Здоровье
Врачи не пустили родителей в реанимацию к умирающему из-за неверного диагноза ребенку
Врачи не пустили их к ребенку, заверив, что все будет в порядке. Но девочка умерла, и это стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.