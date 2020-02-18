Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Он отметил, что «провокации бывают» и «армия, соответственно, сильно ответила». При этом, по его словам, ситуация «полностью контролируется».
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Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

RT на русском06:17

Зеленский заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны в Донбассе

ТАСС06:25

Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе

Lenta.ru06:22

Зеленский: обострение в Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Коммерсантъ06:31

Зеленский заявил о неизменности курса на прекращение войны в Донбассе

Rambler News Service06:14

Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе

REGNUM08:04

Зеленский заявил, что Киев уверенно приближается к миру в Донбассе

РЕН ТВ05:52
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Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Газета.Ru 08:12
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Хоккей

Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных

Российский хоккеист отправил защитника соперников Нэйта Шмидта на скамейку запасных. Видео момента можно посмотреть в Twitter NBC.
Матч ТВ 00:48
Политика

Пристайко предрек войну между Россией и Белоруссией

В интервью еженедельнику Respekt глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что белорусам, чтобы оставаться независимыми придется вступить в войну с Россией, подобной той, которая происходит на Украине.
Военное дело вчера в 22:07
Футбол

Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

Матч ТВ 08:24
Кино

В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»

В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
РИА Новости вчера в 03:49
Экономика

Глава Энгельсского района перечислил основные задачи на 2020 год

Среди задач, стоящих на 2020 год, глава выделил следующие.
Четвертая Власть 07:32
Армия и оружие

ЛНР отразила наступление ВСУ в Донбассе

ФАН 03:38
Технологии

Россияне столкнулись с новым методом телефонного спама

В России выросло число пострадавших от нового вида телефонного спама.
Adindex.ru 16 февраля в 21:56
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 16 февраля в 12:30
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости 06:34
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

С украинской «оборонки» свалились последние шаровары

По планам Генштаба ВСУ, подписанных, как теперь выясняется, самим же Муженко, на сегодняшний день в украинских войсках уже две бригады должны были полностью перевооружиться именно на такие боевые машины.
Свободная Пресса 16 февраля в 02:15
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости 07:47
Происшествия

«Сапсан» сбил человека насмерть у станции «Славянка»

Мойка78 06:22
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Футбол

Джордан Хендерсон: «Время Коутиньо в „Ливерпуле“ уже прошло»

Парни любили Филиппе, спросите любого, уверен, они бы тоже хотели, чтобы он вернулся. Но, на мой взгляд, его время здесь уже прошло.
Sports.ru 05:23
Биатлон

Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
ProstoProSport 08:22
Авто

Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7

Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Rusargument 16 февраля в 04:20
Здоровье

Врачи не пустили родителей в реанимацию к умирающему из-за неверного диагноза ребенку

Врачи не пустили их к ребенку, заверив, что все будет в порядке. Но девочка умерла, и это стало поводом для возбуждения уголовного дела.
НТВ 06:24
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости 16 февраля в 10:32
Кино

Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Ведомости 16 февраля в 16:07
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Газета.Ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
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