Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Он отметил, что «провокации бывают» и «армия, соответственно, сильно ответила». При этом, по его словам, ситуация «полностью контролируется».

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

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