с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Политика В ЛНР отреагировали на заявление Зеленского о Минских соглашениях Представитель самопровозглашённой ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, заявляя о предварительных условиях к выполнению Минских соглашений.

Политика В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Путин разрешил силовикам сбивать дроны Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право силовикам сбивать беспилотники, если они находятся в воздухе незаконно.

Общество Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Политика Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Общество Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.