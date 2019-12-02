Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel
 заявил, что не считает правдивыми результаты опросов, в соответствии с которыми большинство жителей самопровозглашенных республик Донбасса заявляют, что хотят жить в России.
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Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

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Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Луценко в противостоянии с Акинфеевым отправил мяч Лесовому, который четко его отправил в ворота ЦСКА.
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Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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Политика

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Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

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С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой

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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
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Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

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