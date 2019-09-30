Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет

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