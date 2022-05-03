Будьте в Плюсе

Зеленский заявил, что сомневается в успехе переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в успехе мирных переговоров с Российской Федерацией.
Газета.Ru
По мнению Зеленского, прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны президента России Владимира Путина.
ТАСС
Владимир Путин заявил, что страны Запада могли бы способствовать прекращению гибели мирных жителей Донбасса, прекратив осуществлять поставки оружия для Украины.
Коммерсантъ
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Зеленский выразил сомнение в успехе переговоров с Россией
Общественная служба новостей17:12
Президент Украины Зеленский заявил, что не верит в мирные переговоры с Россией
Lenta.ru17:29
Зеленский заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров
Московский Комсомолец17:18
Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией
Коммерсантъ18:15
Зеленский не уверен в успехе мирных переговоров с Россией
Комсомольская правда17:08
Зеленский заявил, что сомневается в успехе переговоров с Россией
Газета.Ruвчера в 16:58
Зеленский сомневается в успехе переговоров с Россией
ТАССвчера в 16:44

Интересное

Экс-депутат Рады Илья Кива: начался первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что на Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши.
РИА Новости20:46

Сенатор Пушков: изменение риторики Санду о Дне Победы связано с осмыслением судьбы Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней Украины.
РИА Новости20:30

Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали»

Из-за действий батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) на заводе «Азовсталь» вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и сотни раненых, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
РБК20:21

Американский экономист Сакс призвал США прекратить манипулировать Киевом и пойти на диалог

Соединенные Штаты совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini.
РИА Новостивчера в 14:44

FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае в увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками».
РБК19:42

Секретарь СНБО Данилов: Венгрия планирует захватить часть территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.
РИА Новости18:41

Пентагон: американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
РИА Новостивчера в 13:01

WP: ЦРУ распространило инструкции на русском по установлению связи с разведкой США

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно связаться с ними в сети, американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете специальной военной операции РФ на Украине.
ТАСС18:50

WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.
РИА Новости18:24

Австрия не пригласила дипломатов РФ на мероприятия в честь освобождения страны от нацизма

Российские дипломаты не приглашены на мероприятия в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны.
Life.ruвчера в 11:07