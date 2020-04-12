Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Происшествия В Смоленске зафиксирована первая смерть от коронавируса В Смоленске от коронавируса скончался первый пациент. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону. 38

Здоровье Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок. 72

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,9K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни «Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы», — цитирует специалиста ТАСС.

Здоровье Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций». 504

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 76

Общество Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 13

Политика Почему Чехия отказалась отдать России памятник Коневу МИД Чехии заявил, что страна не будет передавать РФ памятник маршалу Коневу, ранее демонтированный властями района Прага-6 чешской столицы.

Общество Нуждающиеся семьи предложили обеспечить продуктами и антисептиками «Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — сказано в тексте обращения.

Футбол Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России. 88

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 301

Общество YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT. 204

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 711

Здоровье СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель. 8

Происшествия Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону. 36