Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
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Зеленский признал, что устал от борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°00:49

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 23:54

Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом

Московский Комсомолец00:28

Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом

Комсомольская правда00:07

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

REGNUMвчера в 23:58

Зеленский признал, что «действительно устал» бороться с коронавирусом

РЕН ТВ00:36

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:40
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Происшествия

В Смоленске зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Смоленске от коронавируса скончался первый пациент. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Известия вчера в 09:54
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Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК вчера в 08:26
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

«Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы», — цитирует специалиста ТАСС.
Известия вчера в 01:39
Общество

США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, сообщает Университет Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 12:17
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Шоу-бизнес

Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
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Здоровье

Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa 09 апреля в 13:23
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
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Общество

Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru вчера в 22:59
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Происшествия

В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина

Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06
3
Здоровье

В Магадане зарегистрирован 5-й случай заражения коронавирусом

В Магаданской области зарегистрирован 5-й случай заболевания коронавирусной инфекцией, предварительный тест дал положительный результат.
Весьма 00:15
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Политика

Почему Чехия отказалась отдать России памятник Коневу

МИД Чехии заявил, что страна не будет передавать РФ памятник маршалу Коневу, ранее демонтированный властями района Прага-6 чешской столицы.
Общественное телевидение России 10 апреля в 06:27
Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
7
Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс вчера в 09:21
113
Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 00:07
39
Общество

Нуждающиеся семьи предложили обеспечить продуктами и антисептиками

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — сказано в тексте обращения.
RT на русском 00:13
Футбол

Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru вчера в 16:00
88
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 17:37
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
204
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Экономика

Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС вчера в 05:30
6
Общество

Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 00:41
1
Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
8
Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
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Космос

Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики

Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM вчера в 19:55
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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