Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
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Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом

Известия01:16

Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом

Lenta.ru02:05

Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса

РБК01:20

Зеленский заявил об усталости из-за пандемии коронавируса

RT на русском02:47

Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом

Московский Комсомолец00:28

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 23:54

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:40
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Армия и оружие

Россия экстренно перебросила в Сирию 150 танков и бронетранспортёров

Россия перебросила в Сирию около 150 танков и бронетранспортёров.
Avia.pro 03:35
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Транспорт

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Печальное лидерство по числу зараженных коронавирусом в России удерживает российская столица - в Москве за сутки заразились 857 человек.
Новые Известия 09 апреля в 04:33
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 73

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,7 млн заболевших, умерли более 102 тыс. человек.
Тайга.инфо 10 апреля в 22:18
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Общество

Во Владимирской области еще 23 человека заразились коронавирусом

Всего по России 2186 новых случаев заболевания, 246 человек выздоровело, 24 человека скончались.
Провинция.ру 03:27
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Общество

Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами

Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
НТВ 02:43
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Общество

Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
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Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Экономика

Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей.
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила $20 за баррель

Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу выросла снова и превысила 20 долларов за баррель, сообщает агентство Argus.
Life.ru 10 апреля в 08:12
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 апреля 2020: 2186 человек заболели за сутки

«За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса», - передает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Комсомольская правда 04:00
Общество

Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Происшествия

В Тульской области подтверждены новые случаи коронавируса

Сегодня в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:41
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Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
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Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
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Гаджеты

Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой

Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру вчера в 13:53
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ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
Интерфакс вчера в 17:42
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Происшествия

Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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