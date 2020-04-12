Коронавирус
ПрофильЗеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильно устал от работы по борьбе с коронавирусом. Однако глава государства пообещал не сдаваться.
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Религия
Патриарх Кирилл рассказал об истинном предназначении коронавируса
Пандемия коронавируса в мире является Божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Московский Комсомолец 06:08
Общество
Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом
За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
SamRU.ru 04:28
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
RT на русском 07:01
Здоровье
Коронавирус на Украине: число больных превысило 2 тысячи
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 311 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 10 апреля в 03:10
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Китай окажет помощь России в борьбе с новым типом коронавируса: 11 апреля группа медэкспертов, которая была сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, вылетела из Харбина в Москву.
Карелинформ вчера в 07:03
Происшествия
Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты
Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
Интерфакс 06:07
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений на тему коронавируса Владимир Путин вспомнил о борьбе с половцами и печенегами.
РИА Новости 07:08
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Технологии
В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin
Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Авто
Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие
Всего было внесено более 800 модификаций. «АвтоВАЗ» ранее опубликовал ряд наименований новых моделей автомобильного бренда LADA.
RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
Религия
Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Укупник извинился перед Лещенко за слова о «заражении» Бабкиной
RuNews24.ru вчера в 23:27
Общество
Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля
Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома, в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
Российская газета 06:30
Общество
В Курской области умер первый больной коронавирусом
По последним данным, в Курской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Коммерсантъ 05:31
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать продавцам цветов и адвокатам
Сегодня, 12 апреля, губернатор Свердловской области расширил список организаций, которым разрешено работать в режим самоизоляции.
Уральский меридиан 07:06
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15