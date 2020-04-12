Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильно устал от работы по борьбе с коронавирусом. Однако глава государства пообещал не сдаваться.

Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом

Религия Патриарх Кирилл рассказал об истинном предназначении коронавируса Пандемия коронавируса в мире является Божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 10

Общество Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти). 21

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 4,3K

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4,2K

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег». 39

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. 55

Общество Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.

Общество Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом Китай окажет помощь России в борьбе с новым типом коронавируса: 11 апреля группа медэкспертов, которая была сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, вылетела из Харбина в Москву. 1,1K

Происшествия Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении. 450

Политика Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений на тему коронавируса Владимир Путин вспомнил о борьбе с половцами и печенегами.

Технологии В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.

Религия Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье. 184

Здоровье В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки. 51

Общество МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции «В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter. 26