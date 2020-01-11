Политика
РИА НовостиЗеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»
Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности. Об этом сообщается в видеообращении Владимира Зеленского к нации, которое размещено на его сайте.
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«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал о ходе расследования крушения украинского Boeing
Комсомольская правда14:17
Зеленский пообещал украинцам, что виновные в крушении Boeing будут наказаны
Московский Комсомолец14:50
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В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
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Армия и оружие
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