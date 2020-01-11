Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности. Об этом сообщается в видеообращении Владимира Зеленского к нации, которое размещено на его сайте.
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