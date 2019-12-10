Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией

Известия21:33

Зеленский готов лавировать и не раздражать радикалов

REGNUM08:14

«Я сам с юго-востока»: Зеленский ушел от ответа на призыв начать диалог с представителями ЛДНР

ИА Новороссия19:01

Путин даже не отреагировал на русский ответ Зеленского, хотя тот очень старался

Царьград18:39

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Донбассом: Я сам с Юго-Востока

Life.ru18:36

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Lenta.ru18:48

Зеленский: к диалогу с Донбассом готовы

Красная весна21:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК 23:07
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 15:45
Футбол

Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru 14:23
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Гаджеты

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
РБК 22:13
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо 21:11
Экономика

Прожиточный минимум в Курганской области стал меньше на 57 рублей

На душу населения прожиточный минимум составил на третий квартал 10 165 рублей.
REGNUM 09:12
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru 22:33
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия 19:46
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Политика

Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа

Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
РИА Новости 21:44
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов.
ТАСС 11:28
Общество

Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна

URA.Ru 22:24
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Спорт

WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
News.ru 05:46
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Политика

Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
РЕН ТВ 15:53
Авто

Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе

В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 03:24
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Вечерний курьер 08:36
Экономика

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Ведомости 21:33
Происшествия

В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
РБК 20:07
Здоровье

Врачи рекомендуют сбрить бороду на зиму

Мужчинам, которые "носят" усы или бороду в сезон гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют побриться.
Медпульс 08:11
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы

Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Новостной фронт 18:58
Политика

В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Дождь 14:03
Политика

Военный бюджет США обязывает уведомлять Конгресс о выходе из ДСНВ

Проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предполагает уведомление Конгресса о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
ТАСС 23:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное