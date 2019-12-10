Политика
Lenta.ruЗеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».
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Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Футбол
Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Гаджеты
У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp
В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Экономика
Прожиточный минимум в Курганской области стал меньше на 57 рублей
На душу населения прожиточный минимум составил на третий квартал 10 165 рублей.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Политика
Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа
Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов.
Общество
Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Спорт
WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Политика
Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
Авто
Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе
В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Экономика
ВТБ запустит суперприложение в 2020 году
Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Происшествия
В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного
В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
Здоровье
Врачи рекомендуют сбрить бороду на зиму
Мужчинам, которые "носят" усы или бороду в сезон гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют побриться.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы
Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Политика
В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Политика
Военный бюджет США обязывает уведомлять Конгресс о выходе из ДСНВ
Проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предполагает уведомление Конгресса о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).