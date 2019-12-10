Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

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