Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».
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