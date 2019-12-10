Политика
Lenta.ruЗеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».
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Политика
Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Общество
Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине
Польский энергетический концерн PGNiG достиг договоренности с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU), согласно которой компании будут совместно заниматься поиском и добычей углеводородов на Украине.
Экономика
На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Единоборства
Джошуа может провести бой на новом стадионе «Тоттенхэма»
Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
Общество
Россиянин выставил на Авито редкую монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выложил на Авито более чем ценную вещицу – мужчина предлагает купить у него редкую монету за миллиард рублей.
Здоровье
ОНФ направит президенту и министру здравоохранения предложения по поддержке ЦРБ
Выработанные предложения будут направлены в Администрацию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и в Минздрав.
Технологии
Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами
Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Происшествия
СКР России проверит ход расследования ДТП с паломниками в Забайкалье
После выхода ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1», выпуск которого назывался «Автобус смерти», руководитель СУ СКР России Александр Бастрыкин потребовал проверить ход расследования автокатастрофы двухлетней давности с паломниками.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
«Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», — предупредили в компании.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Спорт
В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России
В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Владимир Зеленский заявил, что не успел поднять на саммите крымский вопрос
Следующая встреча «нормандской четверки» запланирована через четыре месяца.
Происшествия
Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»
По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.