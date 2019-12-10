Политика
Lenta.ruЗеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».
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Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Общество
Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора
Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Политика
Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО
НАТО не считает Москву своим врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Гаджеты
СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения
Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Баскетбол
Тульский БК «Арсенал» сняли с чемпионата России
Исполком Российской Федерации Баскетбола на внеочередном заседании принял решение засчитать тульскому БК "Арсенал" и ставропольскому БК "Динамо" техническое поражение на матче, который состоялся 7 декабря в рамках Второго дивизиона мужской Суперлиги.
Происшествия
В Забайкалье выписали из больницы пострадавшего в ДТП с автобусом
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Перми задержали бывшего министра безопасности
СМИ сообщают, что в Перми задержали бывшего высокопоставленного чиновника Андрея Ковтуна.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Политика
Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Наука
Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга
Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных марок машин в России
Здоровье
Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске
На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.