Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

РБКвчера в 16:34
Газета.Ru

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:57
Московский Комсомолец

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 14:38
URA.Ru

Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным

URA.Ruвчера в 14:59
ТАСС

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с руководством России

ТАССвчера в 14:43
РИА Новости

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

РИА Новостивчера в 15:57
RT на русском

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

RT на русскомвчера в 14:33

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
РИА Новостивчера в 03:20
2,1K

В Испании заявили о приближении второй волны коронавируса

Мадрид, 25 августа 2020, 23:35 — REGNUM Несколько регионов Испании могут быть накрыты второй волной эпидемии коронавируса, заявил 25 августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада агентству RT.
REGNUMвчера в 16:35
3

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
62

Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 16:21
1

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новостивчера в 09:57
53

Тихановская заявила, что США готовы поддержать народ Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн выразил готовность поддержать белорусов на фоне протестов в стране после выборов главы государства.
РЕН ТВ17:03