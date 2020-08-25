Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,13%, до $45,94 за баррель по состоянию на 16:12 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже.