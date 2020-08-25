"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Мадрид, 25 августа 2020, 23:35 — REGNUM Несколько регионов Испании могут быть накрыты второй волной эпидемии коронавируса, заявил 25 августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада агентству RT.
Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн выразил готовность поддержать белорусов на фоне протестов в стране после выборов главы государства.