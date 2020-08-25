Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в Испании, но она будет мягче первой, полного закрытия страны не произойдет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.
Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.