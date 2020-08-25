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РБК
РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В источнике
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РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

РБКвчера в 16:34
Газета.Ru

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:57
ТАСС

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с руководством России

ТАССвчера в 14:43
URA.Ru

Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным

URA.Ruвчера в 14:59
РИА Новости

Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным

РИА Новостивчера в 15:57
Московский Комсомолец

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 14:38
RT на русском

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

RT на русскомвчера в 14:33

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой
РИА Новостивчера в 16:09
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Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
Lenta.ruвчера в 07:51
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
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Ученый заявил о начале второй волны коронавируса в Испании

Вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в Испании, но она будет мягче первой, полного закрытия страны не произойдет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.
РИА Новостивчера в 16:19
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42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover24вчера в 06:34
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