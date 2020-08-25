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РБК
РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В источнике
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РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

РБКвчера в 16:34
Московский Комсомолец

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 14:38
РИА Новости

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

РИА Новостивчера в 15:57
URA.Ru

Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным

URA.Ruвчера в 14:59
ТАСС

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с руководством России

ТАССвчера в 14:43
Газета.Ru

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:57
RT на русском

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

RT на русскомвчера в 14:33

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Lenta.ru18:48
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40

«Манчестер Сити» может купить Месси

«Барселона» заявила, что клуб не желает продавать ценного форварда, и в случае сильной заинтересованности за Месси придётся заплатить отступные в размере 700 млн евро.
CT newsвчера в 10:21