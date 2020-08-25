Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма.
Само число рабочей силы в РФ сократилось в июле преимущественно из-за роста численности незанятых, но работу не ищущих: Росстат считает «рабочей силой» сумму занятых и безработных (заявляющих в опросах, что они ищут работу и готовы приступить к ней в краткие сроки), и она в июле 2020 года была на 626 тыс. человек меньше, чем год назад.