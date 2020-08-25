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РБК
РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В источнике
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РБК

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

РБКвчера в 16:34
Газета.Ru

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:57
RT на русском

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

RT на русскомвчера в 14:33
URA.Ru

Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным

URA.Ruвчера в 14:59
ТАСС

Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с руководством России

ТАССвчера в 14:43
Московский Комсомолец

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 14:38
РИА Новости

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

РИА Новостивчера в 15:57

В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Российские Redmi 7A получили новейшую MIUI 11

Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма.
Evo-rus.comвчера в 10:44
63

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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Число безработных за лето выросло, но число работающих не уменьшилось

Само число рабочей силы в РФ сократилось в июле преимущественно из-за роста численности незанятых, но работу не ищущих: Росстат считает «рабочей силой» сумму занятых и безработных (заявляющих в опросах, что они ищут работу и готовы приступить к ней в краткие сроки), и она в июле 2020 года была на 626 тыс. человек меньше, чем год назад.
Коммерсантъ17:55