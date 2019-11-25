Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит глав государств "нормандского формата" состоится 9 декабря в столице Франции.

Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

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