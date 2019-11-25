Политика

Капитал страныКапитал страныЗеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит глав государств "нормандского формата" состоится 9 декабря в столице Франции.
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Зеленский рассказал о готовности к нормандскому саммиту в Париже

Газета.Ru12:06

Зеленский запыхался от обещаний вернуть Крым

Царьград15:00

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

RT на русском12:15

Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

РБК14:10

Зеленский рассказал о степени своей готовности к «нормандскому» саммиту

REGNUM11:37

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

РИА Новости11:31

Delfi: навстречу нормандскому формату. К чему готовятся Киев и «ЛНР-ДНР»? (Delfi.lt)

ИноСМИ03:05
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
РБК 13:01
Политика

Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси

Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Газета.Ru 14:36
Экономика

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
РБК 14:51
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Общество

Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец

В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
RT на русском 14:09
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru 07:08
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Происшествия

Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
РИА Новости 12:24
Общество

Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском 13:23
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Музыка

Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

Sputnik Таджикистан вчера в 12:21
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
Общество

Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

Газета.Ru 10:40
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

Газета.Ru 08:50
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ 07:32
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
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