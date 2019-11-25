Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЗеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

Зеленский отметил, что Украина уже готова к этой встрече, однако «нужно еще немножечко поработать». Ранее Елисейский дворец сообщил о том, что следующая встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Проведение встречи также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

РБК14:10

Зеленский запыхался от обещаний вернуть Крым

Царьград15:00

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

РИА Новости11:31

Зеленский рассказал о готовности к нормандскому саммиту в Париже

Газета.Ru12:06

Зеленский рассказал о готовности к встрече «нормандской четвёрки»

News.ru11:55

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

RT на русском12:15

Зеленский рассказал о степени своей готовности к «нормандскому» саммиту

REGNUM11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
РБК 17:10
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Футбол

«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
Sportbox.RU 16:51
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 10:12
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Происшествия

Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Политика

В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии

Московский Комсомолец 15:45
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Футбол

Божович: Анюков играет безошибочно, это удивительно

Анюков перешёл в «Крылья Советов» из «Зенита» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
Чемпионат 16:51
Экономика

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
РБК 16:00
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости 14:00
Футбол

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Советский спорт 12:02
Музыка

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Армия и оружие

В Донбассе прошли танковые учения ВСУ

В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
ИА Новороссия 15:09
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru 06:06
Футбол

Жена Семака объяснила решение усыновить темнокожего ребёнка и ответила критикам

Чемпионат 17 ноября в 19:02
Общество

Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

Газета.Ru 10:40
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное