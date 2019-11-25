Зеленский отметил, что Украина уже готова к этой встрече, однако «нужно еще немножечко поработать». Ранее Елисейский дворец сообщил о том, что следующая встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Проведение встречи также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

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