Политика
RuNews24.ruЗеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки
Зеленский отметил, что Украина уже готова к этой встрече, однако «нужно еще немножечко поработать». Ранее Елисейский дворец сообщил о том, что следующая встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Проведение встречи также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Политика
Генштаб Украины назвал Крым «российской военной базой»
Общество
Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта
Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили о масштабном ракетном ударе по позициям противника
Йеменские хуситы осуществили масштабный удар ракетами и беспилотниками по военным объектам возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в районе портового города Моха на Красном море, сообщает 25 ноября подконтрольный хуситам портал «Аль-Масдар».
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Энергетика
Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Технологии
Google утверждает, что у Stadia нет проблем со стримами в 4K
Компания заверяет, что Stadia полностью поддерживает стримы в 4K при 60 FPS, а ограничения для графических настроек устанавливают сами разработчики игр.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Алтайском крае
За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Футбол
Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».