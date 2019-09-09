Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

Глава МИД Украины отметил, что Киев уже имеет договоренности фактически со всеми участниками "нормандского формата". "Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате", - заявил Пристайко.
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В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре

ТАСС05:48

МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате

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В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

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Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

РБК10:26

Зеленский готов к переговорам с Путиным в «нормандском формате» уже в сентябре. В этом месяце он планирует и встречу с Трампом

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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