Глава МИД Украины отметил, что Киев уже имеет договоренности фактически со всеми участниками "нормандского формата". "Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате", - заявил Пристайко.

Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

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