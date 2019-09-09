Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

Глава МИД Украины отметил, что Киев уже имеет договоренности фактически со всеми участниками "нормандского формата". "Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате", - заявил Пристайко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре

ТАСС05:48

МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате

RT на русском06:12

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

Lenta.ru06:13

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

Известия05:59

МИД Украины: Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре

Российская газета06:24

Зеленский готов к переговорам с Путиным в «нормандском формате» уже в сентябре. В этом месяце он планирует и встречу с Трампом

Фонтанка.Ру06:11

В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

REGNUM06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Гаджеты

Audio-Technica ATH-CKS5TW — полностью беспроводные наушники, автономность которых без футляра составляет... 15 часов

iXBT.com 07:58
Футбол

Серхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании

Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей.
Известия 06:11
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика

Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова.
РБК 04:39
Происшествия

Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Политика

Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Экономика

Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда.
Ведомости 07:43
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Игры

Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption

Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Шоу-бизнес

Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ поделилась подробностями брачного контракта с мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, который, как известно, на 12 лет младше исполнительницы.
Телепрограмма 00:33
Футбол

На Лофтус-Чика пожаловались соседи

Соседи полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика пожаловались на него в городской совет из-за громкой музыки.
Soccer.ru 08:08
Происшествия

Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю

Лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы.
Lenta.ru 09:16
Политика

Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге

В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Космос

Известный уфолог считает, что в Кузбассе нашли НЛО

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что в Кузбассе было обнаружено НЛО в виде загадочных каменных дисков, расположенных на угольном разрезе в Беловском районе.
Дни24 07 сентября в 23:00
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Общество

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Происшествия

Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком

Телеканал 360° 08:46
Гаджеты

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Компания Apple 10 сентября представит сразу несколько гаджетов на ежегодной презентации, которая состоится в "Театре им. Стива Джобса".
Народные новости 09:19
Политика

Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму

Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский дипломат
Украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, с 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде. Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное