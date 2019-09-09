Политика
Газета.RuЗеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
Глава МИД Украины отметил, что Киев уже имеет договоренности фактически со всеми участниками "нормандского формата". "Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате", - заявил Пристайко.
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iXBT.com 07:58
Футбол
Серхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей.
Известия 06:11
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова.
РБК 04:39
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Политика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Экономика
Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако
Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда.
Ведомости 07:43
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Шоу-бизнес
Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем
Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ поделилась подробностями брачного контракта с мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, который, как известно, на 12 лет младше исполнительницы.
Телепрограмма 00:33
Футбол
На Лофтус-Чика пожаловались соседи
Соседи полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика пожаловались на него в городской совет из-за громкой музыки.
Soccer.ru 08:08
Происшествия
Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю
Лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы.
Lenta.ru 09:16
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Космос
Известный уфолог считает, что в Кузбассе нашли НЛО
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что в Кузбассе было обнаружено НЛО в виде загадочных каменных дисков, расположенных на угольном разрезе в Беловском районе.
Дни24 07 сентября в 23:00
Политика
На выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Происшествия
Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком
Телеканал 360° 08:46
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Компания Apple 10 сентября представит сразу несколько гаджетов на ежегодной презентации, которая состоится в "Театре им. Стива Джобса".
Народные новости 09:19
Политика
Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму
Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01