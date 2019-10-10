Политика
REGNUMЗеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции в Киеве.
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Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
ТАСС вчера в 20:09
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Футбол
Украина — Литва: ставим на фаворита
Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.
Все про Спорт ру вчера в 16:14
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
На Кубе выбрали первого президента
На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru вчера в 14:28
Авто
Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.
Тарантас Ньюс 09 октября в 05:50
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограммы переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 08:27
Политика
Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
RT на русском вчера в 19:48
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Происшествия
Самолет потерпел крушение в Кении
Самолет, направлявшийся из кенийской столицы Найроби во второй по величине город страны Момбасу, потерпел крушение на взлете.
Известия 03:08
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net вчера в 12:11
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Кино
Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера
Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.
Life.ru 09 октября в 22:20
Хоккей
Овечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Чемпионат вчера в 21:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 01:51
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:15
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Футбол
В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч
На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".
Эхо Москвы 01:45
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру
С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.
РБК вчера в 04:54
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета вчера в 04:04