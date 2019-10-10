Политика
REGNUMЗеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции в Киеве.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Происшествия
Предполагаемый убийца девочки в Саратове сознался в преступлении
Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась.
Политика
Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Общество
Контрразведчика засекли с включенным телефоном
Подполковник Михаил Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении».
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о причине резкого похудения
Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему она резко похудела. Актриса сообщила, что сбросила около 4 килограмм за неделю.
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Происшествия
Появилась петиция с требованием казнить убийцу школьницы
На портале Change.org появилась петиция, автор которой потребовал возвращения смертной казни или «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с крещения детей в Армении
На днях звезда реалити и многодетная мама Ким Кардашьян крестила троих младших детей в Армении.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Политика
Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
Политика
Конструкторские бюро Миля и Камова решено объединить
Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о проведении платежей в национальных валютах.
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Происшествия
В Уссурийске задержали вандалов, осквернивших Вечный огонь
Полиция Уссурийска задержала двух вандалов, засыпавших землёй Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.