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РБК
РБК

Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вене на совместном брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Беленом. Слова Зеленского приводятся на его сайте.В источнике
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Московский Комсомолец

Зеленский отказался называть «отношениями» взаимодействие Москвы и Киева

Московский Комсомолецвчера в 08:41
Газета.Ru

Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Газета.Ruвчера в 09:45
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Lenta.ruвчера в 09:27
ТАСС

Зеленский заявил, что об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить»

ТАССвчера в 08:42
РБК

Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

РБКвчера в 11:25
Интерфакс

Зеленский заявил о «начале диалога» между Киевом и Москвой

Интерфаксвчера в 08:27
РИА Новости

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

РИА Новостивчера в 08:24

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
41

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомостивчера в 10:13
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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новостивчера в 15:50
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUMвчера в 23:06

Минск обсуждает с Москвой условия кредита в 1,5 миллиарда долларов

Стороны обговаривают сроки, ставки и график перечисления денег Министерства финансов РБ и РФ приступили к обсуждению условий предоставления республике российской стороной кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.
Союзное Вечевчера в 07:21