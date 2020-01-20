Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.

Зеленский заявил о начале диалога с Путиным

Наука Свет и наночастицы превратили углекислый газ в кислород Сотрудники Института фундаментальных наук Южной Кореи создали высокоэффективные полупроводниковые наноструктуры, которые под действием света преобразуют углекислый газ в кислород и CO без побочных продуктов.

Политика В США показали форму космических войск США На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.

Политика Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

Экономика Нефть сливается в Brunswick Rail ПГК продала весь парк цистерн Brunswick Rail, о намерении приобрести которую заявляла Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), заметно укрепила свои позиции на рынке перевозки нефти и нефтепродуктов.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Общество Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.