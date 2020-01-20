Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил о начале диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
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Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

ФАН15:24

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

РИА Новости13:46

Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

ТАСС03:32

Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным

Национальная служба новостей13:59

Зеленский рассказал о начавшемся диалоге с Путиным

Московский Комсомолец05:02

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Газета.Ru14:09

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Известиявчера в 22:54
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РИА Новости 17:49
Политика

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Открыт прием заявок на XIX кинофестиваль «Человек и природа»

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В США показали форму космических войск США

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В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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