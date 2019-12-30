После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.

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Общество В Москве и Московской области ожидается похолодание Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

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