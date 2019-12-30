Политика
Телеканал 360°Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
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Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению
Газета.Ruвчера в 18:55
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Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Армия и оружие
США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Общество
В России повысился возраст выхода на пенсию
В соответствии с федеральным законом от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Общество
В Москве и Московской области ожидается похолодание
Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом.
Экономика
Вступил в силу закон о продаже жилья без уплаты налога
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры, сообщает ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Экономика
В России повышены акцизы на вино и сигареты
Согласно закону, подписанному президентом РФ в сентябре, акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за 1 литр, и далее также будет расти: в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля.
Общество
Ведущий Дибров заявил, что россиянам нравится цензура на телевидении
Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Общество
Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании
«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) успешно начал работу и транспортирует газ из России в соответствии с подписанными договорами.
Здоровье
Названы лучшие травы и специи против гипертонии
Первым врачи называют базилик, которые содержит эвгенол. Это вещество ингибирует молекулы, сужающие кровеносные сосуды.
Здоровье
Цельное молоко поможет предотвратить ожирение
Оказывается, продукт не только богат на различные микроэлементы, но и помогает предотвратить ожирение.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье
Наука
Ученые РФ и Эстонии ищут способ выявлять диабет на ранней стадии
Специалисты хотят найти способ распознавать диабет с помощью анализа крови на ранней стадии.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Кино