Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча и несколько телефонных разговоров помогли достигнуть важных договоренностей между государствами.

Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным

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