Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЗеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча и несколько телефонных разговоров помогли достигнуть важных договоренностей между государствами.
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Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным

Национальная служба новостей13:59

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

РИА Новости13:46

Зеленский рассказал о стадии развития отношений с Путиным

Газета.Ru14:09

Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

ФАН15:24

Зеленский рассказал о начавшемся диалоге с Путиным

Московский Комсомолец05:02

Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

ТАСС03:32

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Известиявчера в 22:54
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Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:25
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246 за 40 секунд

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе.
Чемпионат вчера в 00:32
Общество

Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса

Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
Мойка78 07:25
Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Uznayvse.ru 04:54
Политика

В США показали форму космических войск США

На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
МонаВиста 10:20
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия 17:27
Происшествия

Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Российская газета 19:01
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
РБК 17:22
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия 16:57
Гаджеты

Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

Компания Huami запустила продажи "умных часов" часы Amazfit T-Rex с защищенным корпусом и повышенной функциональностью.
МонаВиста 18 января в 04:15
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa 08:17
Политика

Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России

Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
RuNews24.ru 00:56
Политика

The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

Газета.Ru 18:06
Общество

В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА

В Польше необоснованно пытаются повесить ответственность за вывоз картин из страны в годы Второй Мировой войны на Советский Союз.
REGNUM 02:59
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Шоу-бизнес

Волочкова анонсировала свою свадьбу

Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.
РИА Новости 18:42
Авто

Названы пять способов «убить» машину зимой

Tvoe-avto.com 10:47
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Общество

«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу

Отправившись на отдых с 3-месячным малышом, звездный отец решил с самых ранних лет привить ему любовь к активным видам спорта, приучив к серфингу.
Дни24 вчера в 11:02
Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Lenta.ru 16:21
Космос

SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.
МИР 24 вчера в 22:52
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Божена Рынска просит деньги на памятник для мужа вместо подарков на день рождения

Сегодня Божена Рынска отмечает день рождения — ей исполнилось 45 лет.
StarHit.ru 18:00
Общество

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
РБК 16:36
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 17:36
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости 11:01
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России

Корейская компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака Palisade для большого кроссовера, который дебютирует в России во второй половине 2020 года.
Picsnews.net 13:16
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 08:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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