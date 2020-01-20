Политика
ИзвестияЗеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью газете The Time of Israel. Зеленский напомнил, что у него состоялись встреча и несколько телефонных разговоров с российским коллегой.
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Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Политика
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Футбол
Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала
Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты
В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Футбол
Федотов: «Игроков „Сочи“ будем настраивать на хороший агрессивный футбол»
Великолепные условия, хорошая погода позволяет.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по городу.
Гаджеты
Huawei обновит смартфоны до EMUI 10
Политика
Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства
В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.
Политика
Названа возможная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Кремль наметил возможные даты голосования по поправкам в Конституцию России. Об это со ссылкой на собственные источники пишет РБК.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Открыт специальный раздел на сайте Минобороны РФ, посвященный 75-летию освобождения Варшавы.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России
Корейская компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака Palisade для большого кроссовера, который дебютирует в России во второй половине 2020 года.
Происшествия
В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Здоровье
Новый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря.
Армия и оружие
Индийские ВВС получили первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами «Брамос»
Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Шоу-бизнес
Давид Манукян романтично поздравил Ольгу Бузову с днем рождения
Сегодня, 20 января, свой 34-й день рождения отмечает телеведущая и певица Ольга Бузова.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Общество
Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Политика
Власти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать
Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства.