Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью газете The Time of Israel. Зеленский напомнил, что у него состоялись встреча и несколько телефонных разговоров с российским коллегой.
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Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

ФАН15:24

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

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Газета.Ru14:09

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Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

ТАСС03:32

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

РИА Новости13:46
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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