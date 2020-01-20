Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью газете The Time of Israel. Зеленский напомнил, что у него состоялись встреча и несколько телефонных разговоров с российским коллегой.

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

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