Политика
RT на русскомЗеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Здоровье
Не сеять панику в связи с коронавирусом призвали власти Мексики
Сохранять спокойствие и не сеять панику в связи с возможным появлением в Мексике первого инфицированного коронавирусом призвала граждан глава управления здравоохранения штата Тамаулипас Глория Гамбоа.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Общество
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город
С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Здоровье
Для будущих мам провели экскурсию по перинатальному центру в Южно-Сахалинске
Будущие мамы собрались сегодня в конференц-зале областного перинатального центра.
Армия и оружие
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты, погибло восемь сирийских военных, уничтожено шесть боевиков, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Первый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Политика
Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение назначить Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Кино
Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет роль агента Смита в четвертой серии блокбастера «Матрица».
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе
"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.
Политика
Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус
"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
Политика
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Экономика
«Победа» сократила закупки российского керосина
«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.
Здоровье
В Брянской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ
По данным Роспотребнадзора, в областном центре зарегистрировано 3532 случая.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
В Бурятии два года насиловали учениц школы-интерната
«В указанном интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств», — отметили в СКР.
Футбол
Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.