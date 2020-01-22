Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.
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"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
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«В указанном интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств», — отметили в СКР.
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