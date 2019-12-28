Политика
REGNUMЗеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.
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Происшествия
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Сотрудники центра вторичной переработки отходов в британском городе Мидсомер Нортон вернули найденные 15 тысяч фунтов стерлингов паре, которая случайно выбросила коробку с деньгами, сообщает местная полиция.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Фигурное катание
Евгения Медведева снялась с чемпионата РФ по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России по фигурному катанию.
Наука
К 2050 году все страны мира могут перейти на «зеленую» энергию
Как утверждают исследователи, 73 триллиона долларов необходимы для разработки новых технологий — методов по снижению вредных выбросов и перевода промышленности на «зеленую» энергию.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Хоккей
Германия впервые с 2014 года выиграла матч в элите МЧМ
Политика
Путин разрешил ввозить в Россию незарегистрированные лекарства
Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввозить в Россию партии незарегистрированных препаратов, необходимых для помощи пациентам по решению врачебной комиссии.
Происшествия
Глава района под Воронежем получил осколочные ранения ног после взрыва
Транспорт
Правительство одобрило новый штраф для автомобилистов
В России уже в ближайшее время введут новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев довел прооперированную Леру Кудрявцеву до истерики
Ироничный Лазарев поддержал экс-возлюбленную, лишившуйся одного из главных своих достоинств, фразой, что ее грудь ему никогда не нравилась, чем довел Кудрявцеву буквально до истерики.
Политика
В ДНР отреагировали на инициативу США ввести миротворцев в Донбасс
Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова оценила заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о необходимости введения в Донбасс международных миротворцев.
Происшествия
В Саратове студенты чуть не утонули из-за фотографии
Происшествия
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
Политика
В ДНР назвали дату обмена пленными с Киевом
Общество
Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян. Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Технологии
VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты
Политика
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Армия и оружие
МО: США стремятся к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко сообщил, что в 2019 году дежурными ПВО было обнаружено свыше 135 тысяч летательных аппаратов на подлете к российской границе.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.