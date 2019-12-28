Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР

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