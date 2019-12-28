Политика

REGNUMREGNUMЗеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.
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Зеленский подтвердил планируемый обмен пленными с ДНР и ЛНР

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Зеленский подтвердил дату обмена пленными с Донбассом

РБК08:34

Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

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ТАСС08:09

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости08:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко сообщил, что в 2019 году дежурными ПВО было обнаружено свыше 135 тысяч летательных аппаратов на подлете к российской границе.
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