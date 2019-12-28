Политика
REGNUMЗеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.
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Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде
Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб водитель экскурсионного автобуса
Сегодня, 28-го числа декабря, в дневные часы на 536 км трассы А-108 в Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком — сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против «Северного потока-2»
"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — цитирует издание председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Музыка
Лидер Rammstein выпустил новый клип
Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым.
Политика
В МИД РФ появится новый департамент
Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Происшествия
В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году
В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы
Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
Футбол
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Футбол
«Лестер» обыграл «Вест Хэм» без Варди
В двадцатом туре Премьер-лиги «Лестер» гостил у «Вест Хэма».
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Политика
Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Общество
В банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.
Спорт
Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду в Москве
Норвежец Магнус Карлсен возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по рапиду после десяти туров.