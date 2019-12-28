Политика

REGNUMREGNUMЗеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Как запланированный обмен пленными может повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе

RT на русском17:16

Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Российская газета12:34

Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Коммерсантъ09:23

Обратный отсчет: до встречи пленных с родными осталось совсем недолго

Вести.Ru12:58

Зеленский подтвердил дату обмена пленными с Донбассом

РБК08:34

Зеленский подтвердил подготовку к обмену пленными в Донбассе 29 декабря

ТАСС08:09

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости08:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС 15:36
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Экономика

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 03:31
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости 05:32
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Политика

Посол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Вести.Ru вчера в 16:53
Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

Газета.Ru 14:31
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб водитель экскурсионного автобуса

Сегодня, 28-го числа декабря, в дневные часы на 536 км трассы А-108 в Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком — сообщает пресс-служба областного главка МВД.
SMINEWS в Подольске 09:51
Политика

Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против «Северного потока-2»

"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — цитирует издание председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
РИА Новости 01:31
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Музыка

Лидер Rammstein выпустил новый клип

Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.
Inc-news.ru 09:48
Единоборства

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым.
Вести.Ru 13:47
Политика

В МИД РФ появится новый департамент

Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Интерфакс 09:44
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Происшествия

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Коммерсантъ 17:59
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
ТАСС 18:29
Футбол

Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Soccer.ru вчера в 03:39
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ 15:32
Футбол

«Лестер» обыграл «Вест Хэм» без Варди

В двадцатом туре Премьер-лиги «Лестер» гостил у «Вест Хэма».
Евро-футбол.ру 14:34
Кино

Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»

Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Московский Комсомолец 03:18
Общество

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Политика

Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
RT на русском 13:53
Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Общество

В банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.
Газета.Ru 01:55
Спорт

Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду в Москве

Норвежец Магнус Карлсен возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по рапиду после десяти туров.
RT на русском вчера в 14:25
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное