Политика
RT на русскомЗеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Происшествия
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Политика
США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Музыка
Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Политика
ЦИК организует голосование по поправкам в Конституцию
Президент России поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию. Об этом было подписано соответствующее постановление.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ
Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
Автоспорт
Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01
Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Происшествия
Мужчина погиб в результате стрельбы в Берлине
Как сообщает Local, в результате погиб 42-летний мужчина и еще четыре человека получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии.
Авто
Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России
Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения появится в России в 2020 или 2021 году. Точная дата начала продаж будет определена позднее.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 33 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Здоровье
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Происшествия
Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука
Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Футбол
«Бенфика» на своем поле уступила «Браге»
«Бенфика» проиграла «Браге» в 21-м туре чемпионата Португалии.
Происшествия
В Ростовской области 11-летний мальчик погиб из-за случайного выстрела
В Азовском районе Ростовской области в результате самопроизвольного выстрела погиб школьник, об этом сообщила официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
Технологии
Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем
Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Хоккей
Данис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игру
Хоккей
Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и дожало рижских одноклубников
Хоккеисты рижского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли московским одноклубникам.