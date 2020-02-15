Политика
Газета.RuЗеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, трансляция велась на странице его офиса в Facebook.
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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
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Стало известно состояние сына погибших при стрельбе в Калининграде
Подросток, чьи родители погибли при стрельбе в Калининграде, получил психологическую травму, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирину Ткаченко.
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В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому».
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Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный
Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный В Красноярском крае суд огласил приговор по делу о масштабных хищениях при строительстве космодрома Восточный.
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Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что надеется обсудить с ним проблематику заключения мирного договора.
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Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.
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«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
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Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
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Американцы нашли связь между популяциями лягушек и змей
Американские ученые доказали, что между популяциями змей и лягушек в панамских лесах существует взаимосвязь.
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Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Общество
Новый клип Киркорова и Варнавы взорвал сеть
Филипп Киркоров уже давно выложил на своей странице в Instagram анонс нового видео и предложил фанатам угадать, кто же станет главной героиней.
Политика
Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Спорт
Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»
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Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
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В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Политика
Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17
Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
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