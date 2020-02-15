Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, трансляция велась на странице его офиса в Facebook.

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

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