Политика
Газета.RuЗеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, трансляция велась на странице его офиса в Facebook.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать он не уточнил?
— Владимир Соловьев, российский журналистРамблер 09:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Политика
Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео
Встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии 14–16 февраля.
Экономика
Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту
Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Происшествия
СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде
Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Политика
Президент Азербайджана: Карабахский конфликт должен быть решен поэтапно
Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Режиссер Илья Хржановский обращался к руководству Минкульта с просьбой выдать прокатные удостоверения его картинам, однако решение об отказе там сочли обоснованным.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Хоккей
Яшкин сделал хет-трик и вновь единолично возглавил гонку снайперов
Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин. Всего в этой встрече на его счету 3 гола.
Технологии
Google случайно слила информацию об Android 11
Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Общество
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом
Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Общество
В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии
Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
Армия и оружие
Миг-41 может стать самым быстрым в мире истребителем
Отмечается, что МиГ-41 позиционируется как скрытый перехватчик пятого поколения.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.