Политика
РБКЗеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают. Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.
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Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
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