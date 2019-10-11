Политика

РБКРБКЗеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают. Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.
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