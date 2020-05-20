Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизбежности диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию украинского лидера по случаю первого года управления государством.

Зеленский заявил о неизбежности диалога с Путиным

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