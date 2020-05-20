Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗеленский заявил о неизбежности диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизбежности диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию украинского лидера по случаю первого года управления государством.
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Зеленский заявил о неизбежности прямых переговоров с Путиным

Lenta.ru05:29

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

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Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным

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«Это неизбежно»: Зеленский о диалоге с Путиным

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Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным

ТВ Центр04:20

Зеленский считает диалог с Путиным неизбежным

Национальная служба новостей04:49

Зеленский рассказал о диалоге с Путиным

Московский Комсомолец04:17
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:18, Ашберн
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В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
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Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
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Армия и оружие

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Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

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Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru вчера в 06:31
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РИА Новости 05:01
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Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии

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Lenta.ru 10:51
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Армия и оружие

В США выразили беспокойство беспилотным режимом Су-57

Газета.Ru вчера в 21:58
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Космос

Быстрый радиовсплеск объяснили падением астероида на пульсар

Астрономы показали, что источником быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65 может являться пульсар в двойной системе, орбита которого пересекает пояс астероидов.
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

В Ухане запретили поедание мяса диких животных

В Ухане запретили употребление мяса диких животных и охоту на них. Такое решение приняли власти города, пишет РИА Новости.
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В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»

В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками

Шахта в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке оказалась под огнем украинских силовиков, 20 горняков экстренно выведены на поверхность и находятся в бомбоубежище, сообщили в среду в пресс-службе минугля и энергетики ДНР.
РИА Новости 06:41
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«Уотфорд» сообщил о трех заразившихся коронавирусом в клубе

В «Уотфорде» подтвердили информацию о том, что три представителя клуба заболели коронавирусом за последние 48 часов.
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«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет

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Общество

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«Кафе, которые имеют площадки на улице, должны вести деятельность с соблюдением обязательной социальной дистанции, может работать каждый третий столик, собираться за ним могут не более двух человек», — отметил Онищенко.
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

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Энергетика

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $36 за баррель

Нефть марки Brent торгуется на уровне $35,8 за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне.
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Политика

Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами

«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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Культура

Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз покинула сериал после первого сезона

Несколько дней назад телеканал CW показал финальную серию первого сезона супергеройского шоу «Бэтвумен».
Киноафиша России 04:13
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Политика

Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области

Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
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Общество

Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса

США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:10
Общество

Рязанцам рассказали, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 20 мая в России начинается приём заявок на выплаты родителям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Заявления принимаются на портале Госуслуг.
7 новостей 02:36
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Политика

В МИД отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с Путиным

Ранее на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия не хочет это обсуждать.
Ридус 10:42
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Шоу-бизнес

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru 11:35
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Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану

«Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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