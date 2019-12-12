Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей. Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".
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Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

РБКвчера в 16:25

Зеленский настаивает на изменении Минских договоренностей

Московский Комсомолецвчера в 16:23

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

RT на русскомвчера в 16:00

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Известиявчера в 16:13

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Lenta.ruвчера в 15:51

Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

ТАССвчера в 15:48

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

РИА Новостивчера в 15:44
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Политика

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 09:52
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Общество

Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Газета.Ru вчера в 10:25
Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

REGNUM 01:28
Шоу-бизнес

Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black Star

Заявляют, что за возможность выступать сольно Егор Крид обязан выложить Black Star огромную сумму — 102 миллиона рублей.
Дни24 11 декабря в 12:08
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о резне в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля над границей с Россией чревато массовым уничтожением граждан.
Lenta.ru 01:28
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Футбол

Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Sport24.ru вчера в 13:03
Армия и оружие

Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
РБК вчера в 20:05
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс вчера в 08:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru вчера в 15:17
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 11 декабря в 05:53
Игры

Microsoft анонсировал новый Xbox Series X

Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
Газета.Ru 01:04
Футбол

Неймар: уступил пенальти Кавани не ради примирения с кем-то

Во время игры с «Лионом» Неймар отобрал у Кавани право пробить штрафной. В ответ уругваец не дал бразильцу пробить пенальти.
Чемпионат вчера в 22:41
Кино

Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты»

Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.
РБК вчера в 02:54
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Здоровье

В трёх отделениях горбольницы завершился ремонт

В трех отделениях городской больницы завершился текущий ремонт.
Муравленко 24 вчера в 11:40
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Тарантас Ньюс вчера в 12:01
Культура

Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
RT на русском 00:54
Технологии

В «Ассистенте» Google появился голосовой переводчик. Он знает 44 языка

Благодаря появившемуся в "Ассистенте" "режиму полиглота" пользователи смогут забыть о языковом барьере и общаться с иностранцами на 44 языках.
Вести.Хайтек вчера в 13:05
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 11 декабря в 15:10
Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
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