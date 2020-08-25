Политика
Газета.RuЗеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым. По его словам, на сегодняшний день отсутствует эффективная международная площадка для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.
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с чего всё началось
Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews.ТАССвчера в 15:03
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Гаджеты
Третьего сентября Huawei представит ряд новых устройств
На масштабном мероприятии будет продемонстрирован процессор Kirin 9000 5G и первый смартфон Huawei Mate 40 с подэкранной камерой, созданный на его основе.
Evo-rus.com вчера в 09:05
Общество
Феминитивы узаконили на Украине
Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru 02:46
Общество
В МВД Белоруссии назвали число участников протестов 25 августа
Численность участников протестных акций по всей Белоруссии во вторник, 25 августа, не превысила 4,8 тыс. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на МВД страны.
RT на русском 04:27
Политика
Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.
Ведомости 00:54
Происшествия
В результате взрыва в доме на западе Москвы пострадали пять человек
На западе Москвы в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв, после которого разгорелся пожар - пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение столичной больницы.
Газета.Ru 04:58
Религия
В РПЦ приняли решение проповедовать среди папуасов
«На заседании (Священного Синода) было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея», — говорится в сообщении.
REGNUM 04:47
Музыка
Скандальный клип Лены Темниковой запретили показывать в России
В середине августа Лена Темникова выпустила новый сингл под названием «Как на фантиках Love is».
Городовой 03:54
Происшествия
СК завершил расследование дела об аварии Boeing в Сочи в 2018 году
Управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела об аварии самолёта Boeing, выкатившегося при посадке в Сочи за пределы ВПП в 2018 году.
RT на русском 04:56
Футбол
«Сочи» проявляет интерес к игроку «Крыльев»
По данным «СЭ», «Сочи» проявляет серьезный интерес к футболисту «Крыльев Советов» Данилу Пруцеву.
Спорт-Экспресс 04:30
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В настоящее время невеста борца Заурбека Сидакова находится в Москве. Мадина сбежала в столицу после произошедшего на свадьбе скандала.
Территория новостей 02:17
Общество
В РФ предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Парламентарий предложил сделать субсидию ежегодной и установить ее размер в 10 тысяч рублей.
Live24 вчера в 04:16
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
В ночь на среду в Калмыкии столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву.
Интерфакс 01:16
Кино
Загитова сыграет саму себя в японской версии фильма «Пальма»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в съемках японской версии художественного фильма "Пальма".
Реальное время 05:02
Экономика
Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress
Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM 04:59
Футбол
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Митя Фомин приобрел недвижимость в Крыму
Митя Фомин решил приобрести тут свою недвижимость. Месяц назад певец купил квартиру в Крыму.
Paparazzi.ru 03:03
Авто
УАЗ готовится к производству новой версии УАЗ «Профи»
«Тяжелая» модификация УАЗ «Профи» будет отличаться двускатной ошиновкой и задним мостом от Ford Transit.
32CARS.ru 02:07
Армия и оружие
Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии
Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости 04:35
Автоспорт
«Цунода следующий». Honda продвигает японца в команду Квята
Motorsport.com Россия 04:15
Общество
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса в форме порошка
Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцину против коронавируса, разработанную в Центре Гамалеи, зарегистрировали 11 августа 2020 года.
REGNUM вчера в 18:12
Общество
Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд
Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии журнала Forbes, в моменте превысило $200 млрд.
Коммерсантъ 04:27
Футбол
«Рубин» сегодня сыграет с «Уфой» в Казани
«Рубин» в матче 5-го тура чемпионата России на «Ак Барс Арене» примет «Уфу».
БИЗНЕС Online 04:37
Общество
Врачи предварительно диагностировали у главы Тувы пневмонию
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, доставленный на обследование в Москву после сообщений о повторном заражении коронавирусом, находится в военном госпитале имени Вишневского.
ТАСС 03:15
Политика
В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального
Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.
Известия вчера в 23:15
Экономика
Дегтярев предложил сократить траты на чиновников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС 03:27
Общество
Глубина засухи в Крыму превзошла все ожидания
Власти Республики Крым и эксперты предполагали, что неблагоприятный период с водообеспечением пройдет довольно мягко.
Вести Крым 04:10
Технологии
Суд в США разрешил Apple не возвращать игру Fortnite в App Store
Суд в США постановил, что компания Apple не обязана возвращать в каталог своего магазина App Store видеоигру Fortnite компании Epic Games.
Газета.Ru вчера в 07:33