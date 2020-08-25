с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым. По его словам, на сегодняшний день отсутствует эффективная международная площадка для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Гаджеты Третьего сентября Huawei представит ряд новых устройств На масштабном мероприятии будет продемонстрирован процессор Kirin 9000 5G и первый смартфон Huawei Mate 40 с подэкранной камерой, созданный на его основе. 5

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Религия В РПЦ приняли решение проповедовать среди папуасов «На заседании (Священного Синода) было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея», — говорится в сообщении.

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Футбол «Сочи» проявляет интерес к игроку «Крыльев» По данным «СЭ», «Сочи» проявляет серьезный интерес к футболисту «Крыльев Советов» Данилу Пруцеву.

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