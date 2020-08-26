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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым. По его словам, на сегодняшний день отсутствует эффективная международная площадка для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.В источнике
С чего всё началось
Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews
.
ТАССвчера в 15:03
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Зеленский рассказал, кто будет отвечать за «аннексию» Крыма

Московский Комсомолец03:03
News.ru

«Крым — наш»: Зеленский решил обсудить с Россией территориальный спор

News.ru04:47
Газета.Ru

Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма

Газета.Ru04:08
РИА Новости

В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом

РИА Новости06:31
Взгляд.ру

Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

Взгляд.ру23:57
Телеканал 360°

«Крым — наш, мы вернем его» — Зеленский

Телеканал 360°вчера в 15:10
ТАСС

Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым

ТАССвчера в 15:03

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM04:59
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
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Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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