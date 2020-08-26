Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым. По его словам, на сегодняшний день отсутствует эффективная международная площадка для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.В источнике
С чего всё началось
Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews
.
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