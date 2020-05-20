Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о намерении "найти выход из ситуации" по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.

с чего всё началось

Напомним, Зеленский и Путин провели первую двустороннюю встречу в декабре 2019 года в Париже на полях саммита «нормандской четверки». После переговоров украинский лидер заявил, что «Путин понимает, что надо закончить войну в Донбассе».

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

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