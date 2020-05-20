Политика

РосбалтРосбалтЗеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Напомним, Зеленский и Путин провели первую двустороннюю встречу в декабре 2019 года в Париже на полях саммита «нормандской четверки». После переговоров украинский лидер заявил, что «Путин понимает, что надо закончить войну в Донбассе».
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с чего всё началось

Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о намерении "найти выход из ситуации" по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.
ТАСС05:27

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Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

RT на русском05:55

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

РБК05:15

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Известия05:42

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным по Донбассу

Интерфакс05:42

Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

ТАСС05:27

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

REGNUM05:22

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Российская газета05:50
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Армия и оружие

В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы

В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.
RT на русском 09:49
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Гаджеты

Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X

Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 18 мая в 15:09
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Энергетика

Цены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
3
Общество

Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела

Московский Комсомолец 08:28
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Политика

Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 10:41
Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
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Общество

Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
5
Общество

В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 18 мая в 01:15
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд

Экспресс газета 04:45
Музыка

Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»

Культуромания 09:13
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Экономика

Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
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Политика

На Украине телеведущий назвал русский язык оккупационным

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русский язык является «агрессивно-оккупационным».
Свободная Пресса вчера в 23:26
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
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Футбол

В Ереване украли статую Никиты Симоняна

По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.
Бомбардир.ру 08:50
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
1,5K
Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
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Происшествия

СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе

Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
560
Общество

В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки

Раннее власти выпустили рекомендации, в которых заявили, что заражение коронавирусом от животного к человеку невозможно.
МедиаПоток 02:15
39
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против газовой директивы

Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG насчёт распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Происшествия

Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК

Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
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Общество

Патрушев назвал основные нарушения в реализации нацпроектов

Основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.
Известия 07:10
72
Общество

Кольскую сверхглубокую скважину предложили открыть для туристов

Интерфакс 09:43
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
26
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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